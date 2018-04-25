Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили производство, в то время как запасы бензина увеличились, а запасы дистиллятов упали, сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Запасы сырой нефти выросли на 2,2 млн баррелей за неделю до 20 апреля, тогда как большинство аналитиков ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.

По данным EIA, запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 459 тыс. баррелей.

Переработка на заводах сократилась на 328 тыс. баррелей в день, свидетельствуют данные EIA. Показатели утилизации НПЗ снизились на 1,6 процентных пункта.

Запасы бензина выросли на 840 тыс. баррелей, по сравнению с ожиданиями падения на 625 тыс. баррелей в опросе Reuters

Запасы дистиллятов, которые включают дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 2,6 млн бррелей против ожиданий сокращения на 861 тыс. баррелей, свидетельствуют данные EIA.

Чистый импорт нефти в США упал на прошлой неделе на 43 тыс. баррелей в день.