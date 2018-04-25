Ещё
Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили производство, в то время как запасы бензина увеличились, а запасы дистиллятов упали, сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Запасы сырой нефти выросли на 2,2 млн баррелей за неделю до 20 апреля, тогда как большинство аналитиков ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.
По данным EIA, запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 459 тыс. баррелей.
Переработка на заводах сократилась на 328 тыс. баррелей в день, свидетельствуют данные EIA. Показатели утилизации НПЗ снизились на 1,6 процентных пункта.
Запасы бензина выросли на 840 тыс. баррелей, по сравнению с ожиданиями падения на 625 тыс. баррелей в опросе Reuters.
Запасы дистиллятов, которые включают дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 2,6 млн бррелей против ожиданий сокращения на 861 тыс. баррелей, свидетельствуют данные EIA.
Чистый импорт нефти в США упал на прошлой неделе на 43 тыс. баррелей в день.
Вести Экономика: последние новости
Зампред "Газпрома": построим и Северный поток-3 Twitter вернулась к прибыли Бинбанк присоединят к "ФК Открытие" в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции331
Россия доказала очередную ложь США170
МИД обратился к россиянам43
Афганцы перекрыли центр Киева188
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью169
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение