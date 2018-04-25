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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды-2017 в 6,65 руб на акцию
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды-2017 в 6,65 руб на акцию 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Прайм
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2017 в размере 6,65 рублей на акцию; общий объем выплат за год с учетом промежуточных дивидендов составит 10,48 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2017 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО (с учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года)… Суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10 рублей 48 копеек", — говорится в материале
Таким образом, дополнительно к дивидендам по итогам I полугодия 2017 года, «Роснефть» направит на выплату дивидендов за прошлый год 70,5 миллиарда рублей.
По итогам первого полугодия 2017 года компания выплачивала 3,83 рубля на акцию, что составило в общей сложности около 40,6 миллиарда рублей, или примерно 50% прибыли «Роснефти» по МСФО за полугодие. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2017 году выросла на 27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей.
Дивиденды «Роснефти» по итогам 2016 года составили 5,98 рубля на акцию, что почти в два раза ниже показателя за 2015 год и соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма дивидендов за 2016 год составила 63,377 миллиарда рублей.
Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз» (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре 2016 года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.
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