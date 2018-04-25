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«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды
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«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Напомним, что в августе 2017 года компания внесла изменения в дивидендную политику, утвердив целевой уровень выплат — не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
"По сравнению с 2016 годом, когда компания заплатила 63,37 миллиарда рублей, по итогам 2017 года рост дивидендных выплат составит 75% — рекорд для российского рынка, — подсчитал начальник аналитического департамента компании "БК-Сбережения" Сергей Суверов. — "Роснефть" — самая щедрая из госкомпаний. Это хороший сигнал для инвесторов. "Роснефть" является одной из наиболее эффективных компаний отрасли по ключевым направлениям бизнеса. При этом она фундаментально недооценена, поэтому имеет потенциал к существенному росту капитализации".
Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: в момент закрытия торгов на Московской бирже акции подорожали более чем на 5% — до 370 рублей за штуку. Новости о рекордных выплатах позволили акциям "Роснефти" обновить максимум с февраля 2017 года.
"В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 25% — так инвесторы отреагировали на новую стратегию развития компании и ее бизнес ориентиры, среди которых рост свободного денежного потока, удержание лидерства по удельным затратам в добыче и снижение операционных расходов на 2-3% в год, а также интенсификация добычи нефти и развитие газового бизнеса", — пояснил начальник аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев, отметив при этом, что остальные госкомпании, в частности "Газпром" и "Транснефть" не так охотно делятся с акционерами своей прибылью.
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