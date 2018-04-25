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В КНР подписано соглашение о строительстве в Сибае цементного завода
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В КНР подписано соглашение о строительстве в Сибае цементного завода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Китае подписано инвестиционное соглашение о реализации приоритетного проекта в Башкирском Зауралье: речь идет о строительстве в Сибае цементного завода, сообщает пресс-служба кабмина региона.
Соглашение было подписано между правительством Башкортостана, ООО «Индустриальный парк „Сычуань-Сибай“ и ЗАО „Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ“.
Проекто предполагает строительство завода с мощностью производства клинкера пять тысяч тонн в сутки. Объем инвестиций превысит 12 млрд рублей.
Напомним, что Зауралье считается депрессивным регионом Башкирии. На этой территории проживает десятая часть населения республики, при больших экономических возможностях там высокий уровень безработицы и обеспеченности жильем.
Власти Башкирии уже давно пытаются привлечь в республику китайских инвесторов. Так, еще в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве с правительством провинции Цзянси.
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