В КНР подписано соглашение о строительстве в Сибае цементного завода

Китае подписано инвестиционное соглашение о реализации приоритетного проекта в Башкирском Зауралье: речь идет о строительстве в Сибае цементного завода, сообщает пресс-служба кабмина региона.

Соглашение было подписано между правительством Башкортостана , ООО «Индустриальный парк „Сычуань-Сибай“ и ЗАО „Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ“.

Проекто предполагает строительство завода с мощностью производства клинкера пять тысяч тонн в сутки. Объем инвестиций превысит 12 млрд рублей.

Напомним, что Зауралье считается депрессивным регионом Башкирии. На этой территории проживает десятая часть населения республики, при больших экономических возможностях там высокий уровень безработицы и обеспеченности жильем.

Власти Башкирии уже давно пытаются привлечь в республику китайских инвесторов. Так, еще в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве с правительством провинции Цзянси.