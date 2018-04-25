Пакет Дерипаски в «Русале» могут национализировать

ФАС: пакет Дерипаски в «Русале» могут временно национализировать

По его словам, также возможны и варианты продажи пакета другим акционерам компании или иностранным инвесторам.

«Если это (пакет Дерипаски — прим. ред.) будет куплено государством, то формально эти санкции, которые применены и наносят ущерб сегодня экспорту алюминия и всему остальному, по идее, должны быть сняты Но понятно, что государство будет владельцем короткий период, просто потом там появятся, видимо, другие люди», — указал глава ФАС.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы Дерипаска получил справедливую цену за свой пакет, если такая сделка состоится.