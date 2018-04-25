Пакет Дерипаски в «Русале» могут национализировать

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не исключил, что пакет Олега Дерипаски в «Русале» могут национализировать для защиты компании от санкций. Об этом он заявил по итогам расширенного совещания ФАС в Крыму, передаёт ТАСС.
По его словам, также возможны и варианты продажи пакета другим акционерам компании или иностранным инвесторам.
«Если это (пакет Дерипаски — прим. ред.) будет куплено государством, то формально эти санкции, которые применены и наносят ущерб сегодня экспорту алюминия и всему остальному, по идее, должны быть сняты Но понятно, что государство будет владельцем короткий период, просто потом там появятся, видимо, другие люди», — указал глава ФАС.
При этом он подчеркнул важность того, чтобы Дерипаска получил справедливую цену за свой пакет, если такая сделка состоится.
В начале апреля Министерство финансов США ввело санкции против 38 российских предпринимателей, официальных лиц и компаний. На фоне этого рынок акций в РФ резко упал. Наибольший урон был нанесён бумагам «Русала» и En+, а также Сбербанка.