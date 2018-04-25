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Банк «Уральский Финансовый Дом» снизил ставки по депозитам для юрлиц
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Банк «Уральский Финансовый Дом» снизил ставки по депозитам для юрлиц 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Уральский Финансовый Дом» (Пермь) понизил ставки по депозитам для юрлиц на 0,5—1 процентный пункт в рублях.
Теперь депозит «Срочный» можно открыть под 6—6,3% годовых в рублях, «Срочный с возможностью досрочного расторжения» — под 5—5,3% годовых в рублях. Сроки размещения — от 12 до 365 дней (в валюте — от 181 дня). Первоначальная сумма — 50 тыс. рублей. Периодичность выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока. Пополнения и частичное расходование средств не предусмотрено. По второму депозиту допускается досрочное изъятие денежных средств без потери дохода.
Депозит «Универсальный» теперь открывается под 5—5,75% годовых в рублях. Возможно пополнение от 100 тыс. рублей. Сумма депозита с учетом пополнений не должна превышать 300% от первоначальной суммы. Допускается частичное расходование в пределах пополнения, неснижаемый остаток — первоначальная сумма депозита.
Депозит «Накопительный» размещается под 5,8—6% годовых. Возможно пополнение. Сумма допвзноса — от 100 тыс. рублей, при этом максимальная сумма вклада с учетом пополнений — 200 млн рублей. Количество пополнений не ограничено. Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока депозита. Частичное расходование запрещено.
Данные депозиты открываются на срок от 31 до 365 дней. Первоначальная сумма — 50 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока или ежемесячно.
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