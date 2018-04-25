Онлайн видео в Азиатско-Тихоокеанском регионе набирает обороты

В Азиатско-Тихоокеанском регионе онлайн видео, несмотря на преобладание ТВ, уверенно идет по пути увеличения своей доли в видеоиндустрии, планируя ее удвоить в период 2017-2023 годов, с 9% до 20%, говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании Media Partners Asia (MPA).

Кореи, В отчете приведены данные по 12 рынкам: Австралии , Индии, Японии Гонконга , Тайваня и 6 основным рынкам Юго-Восточной Азии, и внимание акцентируется на расходах потребителей и рекламодателей, затратам на контент и долям рынка различных групп.

FANG против всех остальных

«Рост числа подписных видеосервисов и сервисов с рекламной моделью приблизит к концу 2018 года Amazon Netflix , Facebook и Google к совокупной доле в 63% в доходах сегмента онлайн видео в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Китая », — считает исполнительный директор МРА Вивек Коуто.

Преобладание принадлежащего Google YouTube отражается в 70-90%% куске быстрорастущего пирога онлайн видео в Австралии, Японии, Юго-Восточной Азии и Индии. Кроме того, Amazon и Netflix быстро выросли за счет подписных предложений в Австралии, Индии и Японии, но им предстоит долгий путь на рынках Юго-Восточной Азии и Кореи. В Индии для увеличения темпов роста также предстоит потрудиться.

Обнадеживает, что местные и региональные игроки, с сильным развлекательным и спортивным наполнением, чаще всего крупные ТВ-игроки, инвестировали в онлайн видеоплатформы, чтобы заполучить большую долю рынка. Это наиболее справедливо для рынков Индии, Кореи, Японии, хотя Юго-Восточная Азия немного отстает.

Фокус внимания остается на FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google), которые к 2023 году вероятно сохранят совокупную долю в 62% рынка. Это безусловно изменит темпы роста и динамику инвестиций на ключевых рынках. Мы наблюдаем впечатляющую динамику роста у локальных и региональных медиаплатформ, хороший контент и сильную реализацию, также как и готовность и терпение к долгосрочным инвестициям в цифровое видео.

Согласно данным МРА, YouTube и Facebook к 2023 году совокупно будут занимать 72% рынка онлайн видеорекламы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, без учета рынка Китая, против 75% на конец 2018. Совокупная доля Amazon и Netflix на рынке подписных онлайн видеосервисов в 2018 году составит 35%, и вырастет до 37% к 2023, при этом местные и региональные игроки активно с ними конкурируют и отвоевывают долю в доходах на рынках Австралии, Индии, Японии, Кореи и частично в Юго-Восточной Азии.

Из отчета МРА исключены премиальные пакетные предложения Disney , 21st Century Fox и Time Warner, которые скорее всего начнут набирать силу в течение ближайших 5 лет и будут иметь шансы на успех, на фоне ускорения глобальной консолидации медиа.

Доля FANG также может увеличиться в случае, если Amazon Prime Video получит развитие в Австралии и основных рынках Юго-Восточной Азии. Это пока не включено в оценки, лежащие в основе отчета MPA.

Инвестиции в контент

Общая сумма инвестиций в ТВ и онлайн видео на 12 рассматриваемых рынках в 2017 году достигла уровня в $23,1 млрд, показав годовой рост в 6%. В анализе МРА учтены фильмы, развлекательный контент и спорт. Вложения в контент к 2023 году вырастут до $30,1 млрд, со среднегодовым темпом роста с 2018 года в 5%. Такой рост в основном вызван новыми вложениями в контент онлайн видеосервисов, и к 2023 году они составят 17% от общей суммы инвестиций, в 2018 же году доля инвестиций в контент составит всего 10%. Отчет МРА фокусирует внимание на создании премиального видеоконтента для ТВ и ОТТ-сервисов, но не учитывает расходы, связанные с публикацией миллиардов часов видео, произведенных и загруженных на YouTube.

Расходы на контент в ТВ по большей части связаны с продолжающимся ростом стоимости прав на спортивный контент, в частности в Австралии и Индии, развлекательными программами на бесплатном ТВ в Юго-Восточной Азии, хотя темпы роста там более скромные, как и у платного ТВ в Индии и Корее. Доля онлайн видеосервисов в общих расходах на контент на ТВ и в онлайн видео существенно вырастет с 10% до 20% в 2018-2023 годах. Такую же картину можно будет наблюдать в этот период в Австралии (13% и 26% соответственно) и в Индии (с 10% до 19%).

Глобальная видеоиндустрия

Доходы от рекламы и подписок на ТВ и онлайн видео в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 3,9% в 2017 году и составили $60 млрд ТВ и онлайн медиа продолжают расти разными темпами, как ожидалось, при этом доходы ТВ в 2017 году выросли всего на 1,2%, тогда как доходы от онлайн видео увеличились на 45% и составили $5,2 млрд

МРА прогнозирует, что общие доходы индустрии в период 2017-2023 годов покажут среднегодовой темп роста в 3,8%, и к 2023 году достигнут уровня $77 млрд, при этом онлайн видеосервисы со среднегодовым темпом роста (CAGR) 18% в 2023 году составят $15 млрд, в сравнении с $7,1 млрд в 2018 году. ТВ-сегмент в этот же период покажет CAGR 1,8% и к 2023 году вырастет до $62 млрд

К 2023 году крупнейшими рынками ТВ и онлайн видео в Азиатско-Тихоокеанском регионе, без учета Китая, будут: Япония ($27 млрд), Корея ($9,2 млрд) и Австралия ($8,2 млрд). Рынок Юго-Восточной Азии составит $11,1 млрд Индия сохранит статус самого быстрорастущего рынка, среднегодовые темпы роста здесь в 2018-2023 годах составят 8%, в Юго-Восточной Азии — 5%, в Австралии — 4,5%.

Онлайн видео

Онлайн видео реклама, большая часть которой сегодня приходится на YouTube, растет космическими темпами, показав в 2017 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Китая) рост 47%, в абсолютном выражении — $3,6 млрд И по прогнозам МРА, при CAGR 17% в период 2018-2023 годов, к 2022 году увеличится до $10,7 млрд Доходы от подписок на онлайн видео также быстро растут, показав в 2017 году годовой рост в 41% ($1,7 млрд), и к 2023 году составят более $ 4 млрд (c 2018 года CAGR — 12%).

Япония и Австралия сохранят лидерство в онлайн видео сегменте, их вклад в совокупный доход по Азиатско-Тихоокеанскому региону, без учета Китая, в 2023 году составит 55%. Третьим по размеру рынком в регионе будет Индия, который в этом сегменте будет также быстро развиваться (CAGR 26% в 2018-2023 годах), на втором месте — Юго-Восточняа Азия со среднегодовым темпом роста в тот же период в 21%.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION