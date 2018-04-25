Ещё
«Дочка» Ростеха вложит более 1 млрд рублей в станкостроительный завод в Рязанской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дочка» Ростеха вложит более 1 млрд рублей в станкостроительный завод в Рязанской области 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» через дочернюю компанию «Станкопром» частично профинансирует инвестпроект по созданию серийного производства современных токарно-фрезерных станков в Сасово Рязанской области. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Он направлен на импортозамещение, сообщили в среду ТАСС в правительстве региона.
"Общий объем инвестиций в проект составит более 1,9 млрд рублей. Инвестиционный проект частично финансируется за счет средств государственной корпорации «Ростех 1 198 млн рублей путем внесения средств через дочернюю компанию „Станкопром“ в уставной капитал АО „СТП-Саста“, — уточнили в правительстве.
Проект предусматривает создание серийного производства современных токарно-фрезерных станков и обрабатывающих центров на предприятии „СТП-Саста“, которое с 2014 года занимается в городе Сасово проектированием и производством высокоточного металлорежущего оборудования для стратегических отраслей промышленности России. Как подчеркнули в правительстве региона, проект направлен на импортозамещение, так как сейчас аналогичные изделия приобретают за рубежом.
Первую продукцию планируется выпустить уже в конце 2018 года. На проектную мощность — 250 станков в год, производство планирует выйти в 2022 году.
25 апреля на заседании штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата в Рязанской области и регионального совета по инвестициям участники заседания приняли решение одобрить инвестиционный проект, присвоить ему категорию „особо значимого“ и предоставить господдержку в форме понижения ставки по налогу на прибыль и освобождения от уплаты налога на имущество на срок окупаемости проекта.
ТАСС: последние новости
Власти могут ввести локальные тарифы на железной дороге Сделка властей Петербурга и ТГК-1 по "Теплосети" займет не менее 7 месяцев "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева146
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью132
Москва отреагировала на волнения в Армении97
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины173
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение