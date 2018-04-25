«Дочка» Ростеха вложит более 1 млрд рублей в станкостроительный завод в Рязанской области

"Общий объем инвестиций в проект составит более 1,9 млрд рублей. Инвестиционный проект частично финансируется за счет средств государственной корпорации «Ростех 1 198 млн рублей путем внесения средств через дочернюю компанию „Станкопром“ в уставной капитал АО „СТП-Саста“, — уточнили в правительстве.

Проект предусматривает создание серийного производства современных токарно-фрезерных станков и обрабатывающих центров на предприятии „СТП-Саста“, которое с 2014 года занимается в городе Сасово проектированием и производством высокоточного металлорежущего оборудования для стратегических отраслей промышленности России . Как подчеркнули в правительстве региона, проект направлен на импортозамещение, так как сейчас аналогичные изделия приобретают за рубежом.

Первую продукцию планируется выпустить уже в конце 2018 года. На проектную мощность — 250 станков в год, производство планирует выйти в 2022 году.

25 апреля на заседании штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата в Рязанской области и регионального совета по инвестициям участники заседания приняли решение одобрить инвестиционный проект, присвоить ему категорию „особо значимого“ и предоставить господдержку в форме понижения ставки по налогу на прибыль и освобождения от уплаты налога на имущество на срок окупаемости проекта.