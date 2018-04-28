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Спрос на облигации «Почты России» на 10 млрд руб превысил 16 млрд руб
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Спрос на облигации «Почты России» на 10 млрд руб превысил 16 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Спрос на биржевые облигации "Почты России" на 10 миллиардов рублей составил более 16 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации компания собирала в пятницу, техническое размещение состоится 7 мая. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,6-7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,74-8% годовых, но в ходе сбора заявок он был сужен до 7,7% годовых (доходность 7,85% годовых). Также в процессе сбора заявок эмитент увеличил объем предложения облигаций с 5 до 10 миллиардов рублей.
В ходе букбилдинга ценных бумаг поступило 28 заявок общей суммой более 16 миллиардов рублей, что в 3,3 раза превысило имеющееся предложение. С учетом значительной переподписки предприятием было принято решение увеличить объем сделки в два раза, открыв книгу заявок на дополнительную серию облигаций, говорится в сообщении «Почты России».
Финальная книга на 10 миллиардов рублей была переподписана с превышением спроса над предложением более чем в 1,7 раза и включила в себя более 40 заявок инвесторов. По результатам закрытия книги итоговая ставка купона составила 7,7% годовых, сообщила компания.
"Почта России" предложила инвесторам десятилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", банк «Открытие», Райффайзенбанк.
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