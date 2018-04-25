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В Сети обнаружен очередной «банк с господдержкой» без лицензии ЦБ
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В Сети обнаружен очередной «банк с господдержкой» без лицензии ЦБ 

Банки.ру 32 минуты назад
Сотрудники портала Банки.ру обнаружили в сети Интернет очередную организацию, позиционирующую себя как банк и предлагающую ряд привычных потребителям финансовых услуг, но при этом не числящуюся ни в ЕГРЮЛ, ни на сайте Центробанка. КБ «Коммерческий Строительный Региональный Банк», который якобы «успешно работает на рынке финансовых услуг с 2005 года» и является «одним из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России», занимает домен «ком-строй-регион.рф».
Согласно данным Reg.ru, домен был зарегистрирован в 20-х числах апреля 2018-го сроком на год на частное лицо. Примечательно, что при наведении курсора на вкладку с некоторых страниц сайта выводится название «Гарант-Строй Банк».
О наличии у банка лицензии сообщается без указания ее номера: «Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций от 15 августа 2005 года». В разделе сайта «Правовая информация» рассказывается о видах банковских лицензий, о том, что такое учредительные документы, банковская гарантия.
Информации о владельцах организации нет, но при заходе на сайт мелькает надпись о том, что это «российской банк с государственной поддержкой».
В данных о себе банк также несколько путается: указывает, что его услугами пользуются около 400 тыс. частных клиентов и более 17 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а в соседнем абзаце, — что он работает с 10 млн клиентов в России. В справке указано, что организация входит в топ-100 российских банков; там перечислены и ее места в рэнкингах: «26-е место в рейтинге „50 крупнейших банков России по объему выданных кредитов гражданам“ на 1 ноября 2017 года, 64-е место в рейтинге „Банки России по сумме чистых активов“ на 1 ноября 2017 года, 29-е место в рейтинге „50 крупнейших банков России по объему привлеченных средств граждан“ на 1 ноября 2017 года, 87-е место в рейтинге „Крупнейшие банки России по капиталу“ на 1 ноября 2017 года».
Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 ноября 2017-го 64-м банком по нетто-активам был Фондсервисбанк, 29-м по объему вкладов — Московский Областной Банк, 87-м по размеру капитала — Международный Банк Санкт-Петербурга.
В числе прочего банк без лицензии ссылается на свои места в рэнкингах и полученные премии «Коммерсанта», журнала «Профиль» и РБК.
Из продуктов КБ «Коммерческий Строительный Региональный Банк» рекламирует вклады, ипотеку, автокредиты и линейку кредитов с названием, позаимствованным, как можно предположить, у банка «Левобережный», — «Хит-кредит».
Также организация, как свидетельствует информация на ее сайте, предлагает банковское дистанционное обслуживание, а именно — обслуживание по телефону. «Самый простой вид, который предполагает банковское дистанционное обслуживание, — это предоставление и обработка информации по телефону. Система „Телефон-клиент“ включает phone-banking и SMS-banking», — указано на сайте.
Уточним, что по указанному на сайте «банка» телефону сотруднику портала Банки.ру дозвониться туда не удалось.
Общаться с организацией пользователям также предлагается через форму заявки на сайте. Судя по всему, именно таким, дистанционным, путем «банк», у которого на сайте указан адрес лишь одного отделения (Москва, Волоколамское ш., д. 2), еще до вступления в силу закона о биометрической идентификации банковских клиентов «прокредитовал» жителей Владивостока, Улан-Удэ, Благовещенска, Ханты-Мансийска, Великого Устюга, Омска и Екатеринбурга, чьи отзывы приводятся на сайте.
Портал Банки.ру призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.
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