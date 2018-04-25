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ЦБ: Экс-руководство Темпбанка не передало оригиналы договоров на более чем 11 млрд руб
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ЦБ: Экс-руководство Темпбанка не передало оригиналы договоров на более чем 11 млрд руб 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
Бывшее руководство Темпбанка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму более 11 миллиардов рублей, сообщает Банк России в среду.
ЦБ отозвал у Темпбанка лицензию на осуществление банковских операций со 2 октября. Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, также отмечал регулятор.
"Временная администрация по управлению ПАО МАБ «Темпбанк»… с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Бывшее руководство ПАО МАБ «Темпбанк» не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму свыше 11 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов путем кредитования заемщиков и перевода обязательств на лиц, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также заключения договора уступки прав требования с организацией, не ведущей реальной хозяйственной деятельности, без передачи компанией оригиналов уступленных кредитных договоров.
Временная администрация оценивает активы банка в 2,3 миллиарда рублей, а обязательства — в 13,5 миллиарда рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляет 11,2 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы 16 ноября признал Темпбанк банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством банка, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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