Доходы главы Архангельской области выросли за год почти на 1 млн рублей

"Орлов Игорь Анатольевич — декларированный годовой доход за 2017 год 4 689 555 рублей 70 копеек", — говорится в документе. При этом в 2016 году губернатор заработал 3 697 214 рублей.

По данным декларации, в собственности Орлова находится одна треть доли в доме площадью 100 кв. м, одна треть доли земельного участка в 800 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz ML.

Доходы жены губернатора выросли с менее чем 460 тыс. рублей в 2016 году до 1 725 406 рублей 9 копеек в 2017 году. Ей принадлежат два земельных участка общей площадью 1600 кв. м, одна треть доли еще одного участка площадью 800 кв. м, жилой дом в 317 кв. м и одна треть доли дома площадью в 100 кв. м, а также автомобиль Lexus ES 250.