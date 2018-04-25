Доля убыточных организаций в РФ в январе-феврале снизилась на 0,6 п.п., до 33,7%

Доля убыточных организаций в РФ в январе-феврале снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 33,7%, сообщил в среду Росстат

По оперативным данным ведомства, за два месяца сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 1,74 триллиона рублей (31,5 тысячи организаций получили 2,363 триллиона рублей прибыли, 16 тысяч организаций имели убыток на сумму 623,2 миллиарда рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-феврале снизилась до 35,4% с 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 33,6% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 33,5%. В строительстве убыточными оказались 32,5% компаний против 33,9% за аналогичный период прошлого года.

В сфере розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе понесли убытки 28,4% компаний против 28,3% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам двух месяцев составила 23,5% (за январь-февраль 2017 года — 19%). Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом убыточными были 30,6% компаний против 31,2% за два месяца прошлого года.