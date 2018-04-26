Ситуация на рынках временно стабилизировалась, но инвесторы явно чего-то опасаются, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Распродажи на рынке долга США временно приостановились, но доходность 10-летних облигаций казначейства США по-прежнему держится на психологически-важной отметке 3%. Стоит ли ждать дальнейших распродаж на американском долговом рынке? Скорее да, чем нет, но это уже в мае, после очередного повышения ставки американским регулятором. А сегодня в фокусе внимания заседание европейского ЦБ . Хотя оно и будет проходным, но не исключены намёки на будущее сокращение программы выкупа активов. Скорее всего, М. Драги озвучит чёткие ориентиры по замедлению печатного станка уже на июньском заседании, так как программа должна завершиться в мае, и участников рынка надо заранее готовить к подобному негативному сценарию. В любом случае, в ближайшие месяцы надо быть готовым к тому, что и на европейском долговом рынке усилятся продажи и рост доходностей, а это ещё больше станет давить на все рисковые активы (а значит, и рынки акций). В азиатском регионе ситуация на этой неделе хоть и стабильна, но не столь однозначна. Китайские биржевые индексы последние два дня показывают снижение, вновь приближаясь к минимальным уровням за последние 12 месяцев. Похоже, инвесторы продолжают делать ставку на эскалацию торговой войны между Китаем и США. После закрытия торгов в США довольно хорошие отчёты показали многие компании, поэтому фьючерсы на основные американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Из опубликованных данных хочется выделить квартальный отчёт Facebook. Глобальная соцсеть в первом квартале 2018 г. показала выручку в размере $11,97 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом чистая прибыль выросла на 63%, до $5 млрд По сравнению с первым кварталом 2017 г. число пользователей в месяц увеличилось на 70 млн человек. «Несмотря на серьезные вызовы, наше сообщество продолжает расти. Каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а каждый день — свыше 1,4 млрд», — отметил основатель компании Марк Цукерберг А вот российские эмитенты всё чаще огорчают инвесторов. Очень слабый отчёт представила компания Яндекс , разочаровали инвесторов и отчёты Магнита и X5. Не было ничего позитивного в отчётностях Алросы Интеррао , а вот Новатэк НЛМК , наоборот, показали просто отличные результаты. У НЛМК рост чистой прибыли в первом квартале составил 14.5% квартал к кварталу и +50.3% год к году. У Новатэка +7.5% и +5.8% соответственно. На рынке промышленных металлов сегодня нет единой динамики. Сам индекс стагнирует, при этом цены на медь теряют более 0.5%. Тройская унция золота торгуется вблизи вчерашнего закрытия на отметке 1325$. Котировки нефти марки Brent сегодня растут на 0.7%, вновь приближаясь к 75$ за баррель. Накануне президент Франии, после своего визита в США, заявил о готовности Трампа уже в ближайшие 2 недели наложить санкции на Иран и выйти из ядерной сделки. С одной стороны, эта новость краткосрочно приведёт к росту цен на нефть, но с другой — сильно возрастут риски раскола в ОПЕК , что может привести к нарушению всех соглашений по квотам и цены на нефть перейдут в коррекцию. На глобальном валютном сегодня всё спокойно. Инвесторы ждут итогов заседания европейского регулятора, зато российский рубль вновь показывает слабость и теряет к доллару ещё 0.7%. Валютная пара доллар/рубль опять приближается к 63. На рубль продолжают давить покупки валюты Минфином РФ , плюс отмена аукционов по размещению ОФЗ. Не исключено, что валюту покупает и ещё какой-то крупный игрок для погашения своих обязательств по внешним долгам. К тому же, страновые риски РФ сейчас остаются высокими и это отпугивает зарубежных инвесторов. Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит нейтрально, но инвесторы явно чего-то опасаются. Любой рост сейчас стоит использовать для фиксации прибыли по ранее купленным акциям.