«Новапорт» планирует построить новый терминал для аэропорта в Кемерове

КЕМЕРОВО , 25 апреля. / ТАСС /. «Новапорт Холдинг» планирует построить новый терминал для Международного аэропорта им. А. А. Леонова в Кемерове, а также провести реконструкцию существующих здания. Проект обойдется в 1,2-1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области в среду.

Данные планы были озвучены на встрече врио губернатора Сергея Цивилева с представителями аэропортового холдинга. «Проект предполагает строительство нового терминала между существующими внутренними и международными авиалиниями, а также реконструкцию имеющихся зданий в едином стиле. В итоге будет создан единый современный аэрокомплекс. На это потребуется от 1,2 млрд до 1,4 млрд рублей», — сказали в пресс-службе.

Проведение строительных работ не потребует закрытия аэропорта. Со ссылкой на гендиректора компании «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова сообщается, что в 2017 году пассажиропоток кемеровского аэровокзала вырос на 48% — до 397 тыс. человек, а к 2021 году его планируется нарастить до 700 тыс. Именно с расчетом на это увеличение будет проведена реконструкция и построен новый терминал, а также проработаны новые направления перелетов.

Как сообщал ТАСС, в этом году «Новапорт» планирует приступить к реконструкции внутреннего терминала аэропорта, работы оцениваются в 70 млн рублей.