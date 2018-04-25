Товарооборот России и Монголии в 2017 году вырос на 47% — до $1,4 млрд

Товарооборот России Монголии в 2017 году вырос на 47% по сравнению с показателем предшествующего года и составил около $1,4 млрд, говорится в сообщении Минприроды РФ по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.

Донской отметил продолжившуюся тенденцию роста товарооборота между странами. В январе 2018 года товарооборот вырос на 21%.

«В целом за 2017 года товарооборот вырос на 47% и приблизился к отметке в $1,4 млрд», — говорится в сообщении.

По итогам 2017 года товарооборот по линии аграрно-промышленного комплекса между странами увеличился на 10% и приблизился к $190 млн Как отмечает министерство, Донской, являясь сопредседателем межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обсудил со своим монгольским коллегой вопросы исполнения договорённостей, достигнутых по итогам недавно состоявшегося заседания межправкомиссии.