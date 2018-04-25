Бензин в России будет дорожать каждую неделю

Цены на нефть эталонных марок по состоянию на 25 апреля стабилизировались и перешли к небольшому росту после резкого снижения накануне. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures понялась до 73,94 долларов за баррель.

В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, как колебания стоимости нефти на мировом рынке могут отразиться на ценах на топливо в России

«В краткосрочной перспективе динамика цен на нефть на мировом рынке не оказывает на наш внутренний рынок влияния. Но если цена на нефть несколько увеличивается, это подстегивает и наш внутренний рынок. Но не по себестоимости, а просто как ценовой ориентир. Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только во вторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть. В первую очередь, это связано с тем, как устроена в России фискальная система налогообложения нефтяной отрасли. В литре бензина заложен большой удельный вес налогов, поэтому у нас высокая стоимость», — пояснил эксперт.

Шкуматов рассказал, почему Россия еще долго не сменит бензин на газ По прогнозу аналитика, каждую неделю Росстат будет фиксировать плавное увеличение цен на основные марки топлива. «Повышение будет плавным. Порядка 20 копеек в регионах будет каждую неделю прибавляться. И такая тенденция сохранится до мая. Если ФАС будет контролировать этот процесс, то удастся стабилизировать цены и зафиксировать их в рамках инфляции. Но только не 4 процента как ожидалось, а повыше — 7 процентов в течение года. Наверное, в этот диапазон удастся уложиться», — считает Гордеев.

Напомним, 24 апреля марки нефти WTI и Brent подешевели более чем на 1 процент после того, как президент Франции Эмманюэль Макронзаявил, что Париж готов работать над созданием нового соглашения по иранскому атому, сообщает ИА «Финмаркет»