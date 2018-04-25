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ФАС предлагает утверждать пятилетние тарифы на транспортировку газа
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ФАС предлагает утверждать пятилетние тарифы на транспортировку газа 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 25 апреля. /ТАСС/. ФАС предлагает утверждать долгосрочные тарифы сроком на пять лет на транспортировку газа до конечного пользователя. Об этом сказал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин по итогам расширенного совещания ФАС в Крыму.
Голомолзин отметил, что это должно быть увязано с развитием программ газификации и с изменениями, которые касаются улучшения процедур и правил и тарификации вопросов технологического присоединения к газу.
Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам с 2016 года утверждает ФАС. Как правило, они индексируются с 1 июля. Но в 2017 году решение несколько раз переносилось, после чего вопрос был снят с повестки по инициативе главы ФАС Игоря Артемьева. По его словам, идея повышения тарифов на транспорт газа для независимых производителей не находит поддержки в правительстве. При этом Артемьев отмечал, что "Газпром" и Минэнерго выступают за индексацию тарифа.
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