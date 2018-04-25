ФАС предлагает утверждать пятилетние тарифы на транспортировку газа

ЯЛТА, 25 апреля. / ТАСС /. ФАС предлагает утверждать долгосрочные тарифы сроком на пять лет на транспортировку газа до конечного пользователя. Об этом сказал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин по итогам расширенного совещания ФАС в Крыму

Голомолзин отметил, что это должно быть увязано с развитием программ газификации и с изменениями, которые касаются улучшения процедур и правил и тарификации вопросов технологического присоединения к газу.