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«Юнипро» снизила выработку электроэнергии в I квартале на 7,3% — до 12,6 млрд кВт⋅ч
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«Юнипро» снизила выработку электроэнергии в I квартале на 7,3% — до 12,6 млрд кВт⋅ч 

Rambler News Service 27 минут назад
Энергетическая компания «Юнипро» снизила выработку электроэнергии в январе — марте 2018 года на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года — до 12,6 млрд кВт⋅ч, сообщает компания.
«Факторами снижения выработки стали простои генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией «Системного оператора», а также проведение капитальной инспекции энергоблока ПГУ№7 Сургутской ГРЭС-2», — говорится в сообщении.
Производство тепла за отчетный период увеличилось на 7,4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года и составило 911,6 тыс. Гкал. Увеличение обусловлено погодными условиями.
«Юнипро» (ранее — «Э. ОН Россия») — дочерняя структура немецкого Uniper. Предприятие занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии и мощности. В состав концерна входят пять электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность достигает 11,2 ГВт. Производство электроэнергии в 2017 году составило 48,2 млрд кВт⋅ч, тепловой энергии — 2,127 млн Гкал.
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Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ в 2017 году снизилась на 18,6% — до 120,5 млрд рублей «Газпром нефть» ввела в эксплуатацию вторую скважину на месторождении Sarqala в Курдистане ФАС ходатайствовала об объединении исков «Юнипро» и «Системного оператора» в одно производство
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