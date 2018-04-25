«Юнипро» снизила выработку электроэнергии в I квартале на 7,3% — до 12,6 млрд кВт⋅ч

Энергетическая компания «Юнипро» снизила выработку электроэнергии в январе — марте 2018 года на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года — до 12,6 млрд кВт⋅ч, сообщает компания.

«Факторами снижения выработки стали простои генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией «Системного оператора», а также проведение капитальной инспекции энергоблока ПГУ№7 Сургутской ГРЭС-2», — говорится в сообщении.

Производство тепла за отчетный период увеличилось на 7,4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года и составило 911,6 тыс. Гкал. Увеличение обусловлено погодными условиями.