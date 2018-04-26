Энергетическая компания ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии в январе — марте 2018 года на 16,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 8,818 млрд кВт∙ч, сообщает компания.
«Объем производства электрической энергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, за январь — март 2018 года составил 8,8178 млрд кВт∙ч, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении.
Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за отчетный период увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.
Рост главным образом произошёл за счет конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и мощности и загрузки оборудования по требованию «Системного оператора Единой энергетической системы».
Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 13,9%, что обусловлено более высокой водностью на филиалах компании.
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 10,452 тыс. Гкал, показав увеличение на 10,2% относительно показателя 2017 года, что обусловлено климатическими факторами.
ТГК-1 занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет 53 электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,65 тыс. Гкал/ч. Мажоритарным акционером компании является «Газпром энергохолдинг» с 51,8% акций, Fortum Power and Heat Oy принадлежит 29,45%.