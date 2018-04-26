ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии в I квартале на 16,7% — до 8,8 млрд кВт∙ч

Энергетическая компания ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии в январе — марте 2018 года на 16,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 8,818 млрд кВт∙ч, сообщает компания.

«Объем производства электрической энергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ , за январь — март 2018 года составил 8,8178 млрд кВт∙ч, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за отчетный период увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Рост главным образом произошёл за счет конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и мощности и загрузки оборудования по требованию «Системного оператора Единой энергетической системы».

Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 13,9%, что обусловлено более высокой водностью на филиалах компании.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 10,452 тыс. Гкал, показав увеличение на 10,2% относительно показателя 2017 года, что обусловлено климатическими факторами.