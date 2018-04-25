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«Сколково — Венчурные инвестиции» признана лучшим консультантом на инвестиционном рынке
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«Сколково — Венчурные инвестиции» признана лучшим консультантом на инвестиционном рынке 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Компания «Сколково — Венчурные инвестиции» признана самой активной на рынке инвестиционного консультирования технологических компаний России. Об этом в среду сообщает пресс-служба инновационного центра «Сколково».
Накануне прошла церемония награждения премии Russia VC Awards, учредителем которой является информационно-аналитический портал PREQVECA (входит в группу Cbonds). Компания «Сколково — Венчурные инвестиции» заняла первое место в номинации «Лучший российский консультант на рынке VC».
"Жюри конкурса, принимая решение, отметило, что компания является наиболее активным игроком на рынке инвестиционного консультирования технологических компаний. В частности, за прошедший год девять стартапов привлекли инвестиции при содействии «Сколково — Венчурные инвестиции», — говорится в сообщении фонда.
Генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов напомнил, что с апреля 2016 года компания привлекла инвестиции в стартапы на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.
"Около 20% от всего рынка венчурных инвестиций приходится на сделки нашей компании". Всего под управлением «Сколково — Венчурные инвестиции» три фонда, ориентированных на работу в индустриальном секторе, IT и сфере технологий в аграрном секторе. Размер каждого фонда — от 2,2 до 3 млрд рублей", — сказал Белов, слова которого приводятся в сообщении.
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