«Сколково — Венчурные инвестиции» признана лучшим консультантом на инвестиционном рынке

Накануне прошла церемония награждения премии Russia VC Awards, учредителем которой является информационно-аналитический портал PREQVECA (входит в группу Cbonds). Компания «Сколково — Венчурные инвестиции» заняла первое место в номинации «Лучший российский консультант на рынке VC».

"Жюри конкурса, принимая решение, отметило, что компания является наиболее активным игроком на рынке инвестиционного консультирования технологических компаний. В частности, за прошедший год девять стартапов привлекли инвестиции при содействии «Сколково — Венчурные инвестиции», — говорится в сообщении фонда.

Генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов напомнил, что с апреля 2016 года компания привлекла инвестиции в стартапы на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.

"Около 20% от всего рынка венчурных инвестиций приходится на сделки нашей компании". Всего под управлением «Сколково — Венчурные инвестиции» три фонда, ориентированных на работу в индустриальном секторе, IT и сфере технологий в аграрном секторе. Размер каждого фонда — от 2,2 до 3 млрд рублей", — сказал Белов, слова которого приводятся в сообщении.