В России открылся первый завод картошки фри

В особой экономической зоне «Липецк» запущен первое в стране предприятие по выпуску картофеля фри, сообщили в администрации региона.

Завод построили российский агрохолдинг совместно с голландской компанией, специализирующейся на поставках замороженного картофеля, изделий из него и других овощей. Инвестиции в создание производства составили около 115 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей).

Ожидается, что к концу 2019 года новое предприятие выйдет на проектную мощность — порядка 200 тысяч тонн картофеля в год. Первым потребителем продукции завода станет сеть заведений быстрого питания.