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В России открылся первый завод картошки фри
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В России открылся первый завод картошки фри 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
В особой экономической зоне «Липецк» запущен первое в стране предприятие по выпуску картофеля фри, сообщили в администрации региона.
Завод построили российский агрохолдинг совместно с голландской компанией, специализирующейся на поставках замороженного картофеля, изделий из него и других овощей. Инвестиции в создание производства составили около 115 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей).
Ожидается, что к концу 2019 года новое предприятие выйдет на проектную мощность — порядка 200 тысяч тонн картофеля в год. Первым потребителем продукции завода станет сеть заведений быстрого питания.
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