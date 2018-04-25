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Власти могут ввести локальные тарифы на железной дороге
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Власти могут ввести локальные тарифы на железной дороге 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Минтранс РФ приступил к разработке постановления правительства, вводящего на железной дороге локальные тарифы — спецтарифы повышенные или пониженные на конкретных участках или направлениях для отдельных пользователей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на паспорт проекта. Вступить в силу документ должен к декабрю 2018 года.
Согласно одной из последних версий проекта, с которой ознакомился "Ъ", разрешены как пониженные, так и повышенные локальные тарифы. Снижение нужно в случаях, когда скидка компенсирует вложения, повышение — когда из тарифа инвестиции погашаются. Локальный тариф не дает приоритетного доступа к инфраструктуре. Чтобы получить тариф, необходимо представить предложения в Минтранс, который в свою очередь, обсудив их с Минэкономики, Минфином и потребителями ОАО "РЖД", озвучивает решение. Далее оно рассматривается правкомиссией по транспорту и утверждается правительством, пишет "Ъ".
Вынося проект на рассмотрение, РЖД прежде всего имело в виду МЦК, где инфраструктурный тариф по прейскуранту не погашает инвестзатрат, пояснил газете заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. Проект в целом дает дополнительные инструменты для привлечения инвестиций в инфраструктуру и может быть реализован только с согласия всех сторон, отмечает он.
В ФАС предложение не поддержали. В Минэкономики считают, что локальные тарифы имеют смысл только при направлении на CAPEX в локальные объекты инфраструктуры, экономический интерес к которым есть лишь у ограниченного круга пользователей.
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