Власти могут ввести локальные тарифы на железной дороге 

Минтранс РФ приступил к разработке постановления правительства, вводящего на железной дороге локальные тарифы — спецтарифы повышенные или пониженные на конкретных участках или направлениях для отдельных пользователей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на паспорт проекта. Вступить в силу документ должен к декабрю 2018 года.
Согласно одной из последних версий проекта, с которой ознакомился "Ъ", разрешены как пониженные, так и повышенные локальные тарифы. Снижение нужно в случаях, когда скидка компенсирует вложения, повышение — когда из тарифа инвестиции погашаются. Локальный тариф не дает приоритетного доступа к инфраструктуре. Чтобы получить тариф, необходимо представить предложения в Минтранс, который в свою очередь, обсудив их с Минэкономики, Минфином и потребителями ОАО "РЖД", озвучивает решение. Далее оно рассматривается правкомиссией по транспорту и утверждается правительством, пишет "Ъ".
Вынося проект на рассмотрение, РЖД прежде всего имело в виду МЦК, где инфраструктурный тариф по прейскуранту не погашает инвестзатрат, пояснил газете заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. Проект в целом дает дополнительные инструменты для привлечения инвестиций в инфраструктуру и может быть реализован только с согласия всех сторон, отмечает он.
В ФАС предложение не поддержали. В Минэкономики считают, что локальные тарифы имеют смысл только при направлении на CAPEX в локальные объекты инфраструктуры, экономический интерес к которым есть лишь у ограниченного круга пользователей.