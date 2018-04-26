«Смертельный крест»: рубль дешевеет перед праздниками без видимых причин. Будет ли обвал?

За последние две недели рубль восстановился после обвала, но затишье может оказаться временным. Сейчас российская валюта снова падает, причем по не вполне ясным причинам. 26 апреля курс рубля на Московской бирже снизился к доллару и евро: доллар подорожал на 53 коп. до 62,9 руб., евро — на 68 коп. до 76,6 руб. Апрель выдался для рубля неспокойным: 9 апреля после расширения санкций США против России доллар превышал 65 руб., а евро — 80 руб. После этого обвала российская валюта восстановилась, но накануне подешевела без видимых причин. Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечают, что новостной фон спокойный, а укрепление доллара может быть связано с ростом доходности американских казначейских облигаций. Рубль не укрепляется даже благодаря растущим ценам на нефть, отметил зампред правления «Локо банка» Андрей Люшин

Накануне аналитики Morgan Stanley спрогнозировали ослабление рубля примерно на 7% до 66 руб. за доллар, писал Bloomberg . О потенциальных потерях рубля может говорить фигура «смертельный крест»: впервые с июля 2015 года 50-дневная скользящая средняя пары доллар-рубль готовится пересечь 200-дневную. Когда такая ситуация произошла три года назад, рубль за полгода подешевел на 30%.

На рубль влияют также закупки валюты Минфином , которые были приостановлены 9-16 апреля, и предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке: большинство опрошенных экспертов ожидают, что регулятор возьмет паузу в ее снижении.

Вероятно также, что цена на нефть начинает казаться завышенной. «Спекулятивный интерес» сейчас обеспечивает до $10 в ее цене, считает глава аналитики по акциям нефтегазового сектора Европы в Santander в Лондоне Кенни Джейсон. Рекордно высокий уровень «бумажного интереса в нефти может очень быстро сойти на нет», — отмечал он (цитата по Bloomberg).