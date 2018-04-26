Morgan Stanley поставил «смертельный крест» на рубле

Investing.com − Аналитики крупнейшего инвестиционного банка Morgan Stanley ожидают падения курса российской валюты до отметки 66 рублей за доллар. Свой прогноз эксперты объясняют данными технического анализа, согласно которому впервые с июля 2015 года 50-дневная скользящая средняя пары доллар-рубль вот-вот окажется ниже 200-дневной линии. Такую фигуру трейдеры называют «смертельным крестом». Это означает окончание краткосрочного тренда на рост и начало движения рынка вниз. Когда такая фигура сложилась в прошлый раз, рубль упал на 30% за следующие шесть месяцев, напоминают в Morgan Stanley.

В своей записке для клиентов эксперты американского инвестбанка назвали рубль «самым слабым звеном» на рынках инструментов с фиксированной доходностью и посоветовали покупать доллар против рубля.

По мнению Morgan Stanley, Банк России вряд ли пойдет на интервенции для ограждения рубля от потерь. Как заявили представители финансового блока правительства и ЦБ в ходе Биржевого форума, организованного Московской биржей , новые санкции США стали «хорошим тестом» для макроэкономики России и не несут угрозы финансовой стабильности в стране, поскольку плавающий курс рубля абсорбирует внешние шоки.

В то же время Министерство финансов ЦБ ежедневно направляет на закупки валюты рекордные 17-18 млрд рублей. Хотя это составляет менее 10% оборота рынка, покупки валюты оказывают давление на курс рубля и отчасти нивелирует поддержку со стороны высоких цен на нефть.

Кроме того, сезонная слабость текущего счета обычно обуславливает отстающую динамику рубля в период между маем и августом.

С момента введения новых санкций США в отношении России курс российской валюты опустился по отношению к доллару на 8,9% и сегодня он близок к отметке 63 рубля за доллар. Столь резкое падение рубля, вероятнее всего, заставит Банк России воздержаться от снижения ключевой ставки по итогам завтрашнего заседания совета директоров. Только трое из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg , прогнозируют снижение ставки на четверть процентного пункта, в то время как остальные говорят, что ставка останется на уровне 7,25% после пяти последовательных сокращений. Месяц назад рынок был уверен, что ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Соответствующее решение должно быть принято завтра в 13:30 МСК.

В то же время аналитики нефтяного рынка называют фундаментально необоснованным недавний взлет цен на нефть − основную статью экспортных доходов РФ. Стоимость барреля марки Brent достигла на этой неделе уровня $74-75, наивысшего уровня с ноября 2014 года, несмотря на продолжающийся рост добычи нефти в США (уровень производства в этой стране приближается к отметке 10,6 млн баррелей в сутки — это означает рост на 0,9 млн баррелей в сутки с начала года).

Ралли цен на нефть с середины прошлого года совпало с ростом чистых длинных позиций в фьючерсах, которые в настоящее время уже близки к рекордным уровням. Это означает, что цены могут внезапно упасть, если настроение инвесторов испортится. Так, например, произошло в первой половине 2017 года, когда спад в чистых длинных позициях поспособствовал снижению цен на нефть в США до уровня ниже $45 за баррель.