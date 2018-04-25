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Доля убыточных организаций в России в январе-феврале составила 33,7%
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Доля убыточных организаций в России в январе-феврале составила 33,7% 

Rambler News Service 38 минут назад
Доля убыточных организаций, по оперативным данным, в январе-феврале снизилась на 0,6 п.п. и составила 33,7%, сообщает Росстат.
Сальдированный финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) российских организаций (не включая субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения) в действующих ценах в январе составил 1,73 трлн руб. При этом 31,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 2,36 трлн руб., и еще 16 тыс. организаций понесли убыток на сумму 623,2 млрд руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,62 трлн руб.) сальдированный финансовый результат российских компаний вырос на 7,07%.
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