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Розничный бизнес ВТБ на треть увеличил выдачу кредитов физическим лицам
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Розничный бизнес ВТБ на треть увеличил выдачу кредитов физическим лицам 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Драйверами роста стали кредиты наличными (продажи выросли на 34%), ипотека (на 24%) и автокредиты (на 18,5%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в среду.
Общий портфель кредитов физлиц ВТБ по итогам квартала достиг 2,2 трлн рублей. По сравнению с началом текущего года он увеличился на 2%, прирост за год составил 10%. Объем ипотечного портфеля превышает 1,1 трлн рублей, портфель кредитов наличными составляет почти 950 млрд, кредитных карт — более 111 млрд, автокредитов — около 100 млрд
Портфель привлеченных средств населения ВТБ по итогам квартала составил почти 3,3 трлн рублей, рост с начала года — на 6%. Банк является одним из лидеров в этом сегменте: доля ВТБ на рынке привлечения увеличилась до 12,25%. Портфель инвестиционных продуктов клиентов за квартал увеличился на 9%, до 443 млрд рублей.
В 2018 г. банк продолжил развитие своих зарплатных проектов. По итогам первого квартала ВТБ выдал более 500 тыс. зарплатных карт. «Первый квартал показал, что объединенный розничный бизнес ВТБ демонстрирует более высокие результаты, чем два отдельных банка Группы в прошлом году. Мы рассчитываем, что прирост нашего бизнеса в этом году будет одним из самых высоких», — отметил в ходе пресс-конференции Анатолий Печатников.
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