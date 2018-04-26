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Розничный бизнес банка увеличил выдачу кредитов физлицам
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Розничный бизнес банка увеличил выдачу кредитов физлицам 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В первом квартале 2018 г. объем выданных кредитов физлицам ВТБ составил 246,2 млрд рублей.
Банк превысил результат за аналогичный период прошлого года на 29%. Драйверами роста стали кредиты наличными (продажи выросли на 34%), ипотека (на 24%) и автокредиты (на 18,5%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в среду.
Общий портфель кредитов физлиц по итогам квартала достиг 2,2 трлн рублей. По сравнению с началом текущего года он увеличился на 2%, прирост за год составил 10%. Объем ипотечного портфеля превышает 1,1 трлн рублей, портфель кредитов наличными составляет почти 950 млрд, кредитных карт — более 111 млрд, автокредитов — около 100 млрд
Портфель привлеченных средств населения по итогам квартала составил почти 3,3 трлн рублей, рост с начала года — на 6%. Банк является одним из лидеров в этом сегменте: доля банка на рынке привлечения увеличилась до 12,25%. Портфель инвестиционных продуктов клиентов за квартал увеличился на 9%, до 443 млрд рублей.
В 2018 г. банк продолжил развитие своих зарплатных проектов. По итогам первого квартала банк выдал более 500 тыс. зарплатных карт.
«Первый квартал показал, что объединенный розничный бизнес банка демонстрирует более высокие результаты, чем два отдельных банка Группы в прошлом году. Мы рассчитываем, что прирост нашего бизнеса в этом году будет одним из самых высоких», — отметил в ходе пресс-конференции Анатолий Печатников.
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