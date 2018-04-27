Потапов: активы ВТБ Капитал Инвестиции в I квартале выросли до 1,1 трлн руб

— В январе Вы возглавили объединенный бизнес «ВТБ Капитал Инвестиции», который включил в себя «ВТБ Капитал Управление Инвестициями», "ВТБ Капитал Брокер" , департамент брокерского обслуживания ВТБ и «ВТБ Форекс». Завершена ли уже интеграция? С какой целью проводится объединение? Планируется ли включение в объединенный бизнес других направлений ВТБ, например, для создания своего рода финансового маркетплейса? Что дало группе ВТБ объединение в единую платформу этих бизнес-направлений?

— С 1 января 2018 года ВТБ Капитал Инвестиции — единая инвестиционная платформа Группы ВТБ, объединяющая услуги управления активами для российских и международных инвесторов, брокерское обслуживание розничных и корпоративных клиентов, обслуживание на рынках Форекс и финансовое консультирование.

Интеграция завершена, но многое еще предстоит сделать, процессы объединения продолжаются займут определенное время.

Главная цель объединения бизнесов на платформе ВТБ Капитал Инвестиции — создание единого центра инвестиционной экспертизы Группы ВТБ, предоставляющего полный комплекс инвестиционных услуг для самого широкого круга клиентов. Такой подход обеспечивает ряд преимуществ для Группы, а именно: повышение качества инвестиционных продуктов за счет перехода на единые стандарты разработки и сопровождения, расширение продуктового предложения, персональный подход к каждому клиенту. Разработка единой системы риск профилирования клиента позволит создавать индивидуальный портфель оптимальных инструментов, наилучшим образом отвечающих его потребностям. Принцип единого окна решает вопрос внутренней конкуренции между продуктами и вероятность предложения клиенту услуги, которая не соответствует его задачам.

— В июне прошлого года Вы нам рассказывали, что УК «ВТБ Капитал» планирует до конца 2018 года увеличить объем активов под управлением до более 10 миллиардов долларов. Остается ли этот прогноз в силе или он пересмотрен в связи с объединением ряда бизнес-направлений группы ВТБ?

— На конец 1 квартала 2018 года объем активов под управлением ВТБ Капитал Управление Инвестициями составил 667,8 млрд рублей, так что барьер в 10 миллиардов долларов США мы уже преодолели досрочно. Если говорить об активах всего бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, то на момент объединения совокупный размер превышал 1 триллион рублей. По итогам 1 квартала он увеличился более, чем на 12% и составляет 1,106 триллиона рублей.

— Какие направления показали наибольший прирост инвестиций по итогам 2017 и 1 квартала 2018?

— 2017 год был для нас значимым. По итогам этого года ВТБ Капитал Управление Инвестициями впервые возглавил рейтинг крупнейших российских управляющих компаний. Этого результата мы смогли добиться благодаря профессиональной и отлаженной работе всей команды, что выразилось в увеличении активов по всем направлениям деятельности ВТБ Капитал Управление Инвестициями.

Наибольший рост продемонстрировали направления доверительного управления средствами корпоративных клиентов и крупным частным капиталом, активами эндаумент-фондов и накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

По направлению институциональных клиентов в 2017 году мы достигли роста объема на 74%. Объем активов крупного частного капитала был удвоен. Важно отметить рекордный результат по привлечению клиентских средств в ПИФ — значение 2017 года превысило совокупный объем привлечений нескольких предыдущих лет. Если говорить об итогах 1 квартала, по итогам 1 квартала 2018 прирост активов в ПИФ в сравнении с 1 кварталом 2017 года составляет 417%, аналогичный показатель по институциональному направлению 783%.

— Как развивается направление международных инвесторов?

— Направление по работе с международными инвесторами остается для нас одним из приоритетных. В целом за 2017 год оно выросло на 60%. За данный период мы стали эксклюзивным инвестиционным консультантом в России всех инвестиционных активов одной из крупнейших УК в мире на сумму более 1 миллиарда евро. Притоки в доверительное управление со стороны иностранных инвесторов приближаются к отметке в 100 миллионов долларов США. Некоторые зарубежные инвесторы даже удвоили свои инвестиции в ПИФ, воспользовавшись временным снижением российских котировок в первой половине апреля. Для зарубежных инвесторов российские акции выглядят очень привлекательными с точки зрения фундаментальных показателей: низкие мультипликаторы, высокая дивидендная доходность, относительно высокий рост прибыли на акцию. Многие азиатские инвесторы также интересуются российскими облигациями из-за высокой доходности и относительно низкой волатильности.

— В прошлом году Вы также нам рассказывали, что УК «ВТБ Капитал» планирует создать совместно с китайским партнером в Азии фонд, инвестирующий в российские активы. Был ли реализован этот план? Если да, то о каком объеме инвестиций идет речь? Кто выступил партнером фонда с китайской стороны? Есть ли в планах компании создание подобных фондов в других регионах мира?

— Мы планируем запустить фонд в этом году. На данном этапе могу только сказать, что мы работаем с управляющей компанией, входящей в ТОП-10 крупнейших в Китае

— Какие шаги предпринимает компания для привлечения розничных инвесторов?

— Первостепенным для нас является повышение качества и сервиса обслуживания клиентов. Наша задача — привнести экспертизу корпоративно-инвестиционного бизнеса в инвестиционные продукты розничного сектора. Проект, который мы реализовали в числе первых — это адаптация и предоставление розничным брокерским клиентам аналитических материалов глобальной аналитической команды ВТБ Капитал на русском языке.

Стратегия бизнеса предполагает расширение продуктовой линейки и создание новых сервисов. Одна из первоочередных задач — реализовать концепцию единого окна, когда все ключевые инвестиционные продукты станут доступны клиенту в единой онлайн-витрине банка — онлайн и мобильном банкинге.

— Насколько активно растет доля привлеченных средств именно физических лиц? Насколько активно идёт прирост привлечённых инвестиций крупных частных инвесторов?

— За 1 квартал мы более чем в 2 раза перевыполнили планы по привлечению активов физических лиц на брокерское обслуживание, наибольшую долю составили клиенты Private Banking и клиенты сегмента affluent, которые очень активизировались за этот период. Нужно отметить, что и в части брокерского обслуживания корпоративных клиентов мы также отмечаем рост более чем на 33,5% по сравнению с данными на конец 2017 года.

Также мы видим большой интерес со стороны клиентов affluent к паевым инвестиционным фондам, за 1 квартал привлечения составили порядка 3 миллиарда рублей. Со стороны HNWI клиентов традиционно спросом пользуются услуги доверительного управления и финансового консультирования, за первый квартал было привлечено более 12 миллиардов рублей.

В последнее время мы также наблюдаем рост интереса со стороны частных лиц на продукты альтернативных классов активов. Одними из наиболее популярных продуктов являются фонды недвижимости. Данные фонды позволяют клиентам диверсифицировать свой портфель и получить доступ к рынку недвижимости при минимально разумном уровне вложений.

В конце 2016 года нами был запущен фонд для неквалифицированных инвесторов — ЗПИФ «ВТБ Капитал — Жилая недвижимость 1». Инвестиции со стороны частных инвесторов в фонд составили 1,1 миллиарда рублей — порядка 400 миллионов рублей было собрано при первичном размещении паев и 700 миллионов рублей — в ходе дополнительной эмиссии паев фонда.

Московской области и В настоящий момент мы закончили сбор средств во второй фонд для неквалифицированных инвесторов — ЗПИФ «ВТБ Капитал — Жилая недвижимость 2», сроком инвестирования 3 года и минимальной суммой для инвестиций всего 500 тысяч рублей. Инвестиционная стратегия этих двух фондов аналогична и предполагает приобретение прав по договорам долевого участия в жилых проектах Москвы Санкт-Петербурга с последующей продажей квартир обратно застройщику по заранее фиксированным ценам, определяющим для клиентов целевую доходность на уровне 14% годовых после всех операционных расходов фонда и вознаграждения управляющей компании. Объем поданных заявок во второй фонд на настоящий момент уже составил более 1,5 миллиарда рублей. В ближайшее время, в рамках дополнительной эмиссии паев, мы планируем запустить продажи данного Фонда онлайн через Кабинет клиента на сайте управляющей компании и через интернет банковское приложение для розничных клиентов Банка ВТБ (ПАО).

— Есть ли сервисы, которые компания полностью переводит в цифрой формат?

— Мы стремимся к тому, чтобы все наши инвестиционные продукты были доступны онлайн — в интерфейсах ВТБ Онлайн: интернете и мобильном банке, а также в готовящемся к выходу мобильном приложении ВТБ Капитал Инвестиции. Клиентская отчетность для частных лиц давно переведена в электронный формат, ее передача осуществляется через кабинеты клиента. Большинство операций для работы с нашими продуктами клиенты могут сделать без посещения офиса. Тем не менее, поскольку не всем удобно работать исключительно онлайн, мы продолжаем оформление операций с продуктами в офисах продаж. При этом есть новые сервисы, которые будут работать исключительно в цифровом формате, например, «Робо-советник» по инвестициям в мобильном приложении.

— В целом, насколько активно идет диджитилизация сервисов в компании?

— Диджитализация сервисов — одно из самых активно развивающихся наших стратегических направлений. Мы нацелены дать клиентам удобный доступ к инвестиционным продуктам ВТБ Капитал Инвестиции и к электронным помощникам. В ближайшие месяцы мы планируем запустить мобильное приложение ВТБ Капитал Инвестиции, через которое клиенты смогут управлять своим брокерским счетом и покупать продукты управляющей компании. На базе этого приложения мы разрабатываем продукт «Робо-советник», систему, которая использует инвестиционную экспертизу ВТБ Капитал, чтобы помочь клиенту сформировать портфель из ценных бумаг, учитывая его индивидуальные параметры, цели и риск профиль. После этого при необходимости она будет давать рекомендации по ребалансировке портфеля. При разработке приложения мы использовали самые современные технологические решения, что наделяет его рядом преимуществ, начиная от удобного интерфейса, заканчивая персонализацией предложений и контента. Уверен, клиенты оценят его функционал.