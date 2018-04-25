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«Новатэк» получил лицензию на Центрально-Надояхский участок в ЯНАО
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«Новатэк» получил лицензию на Центрально-Надояхский участок в ЯНАО 

Rambler News Service 46 минут назад
«Новатэк» получил лицензию на право пользования недрами Центрально-Надояхского участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), говорится в материалах компании.
«В апреле 2018 года мы получили право пользования недрами Центрально-Надояхского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов», — отмечает «Новатэк».
Центрально-Надояхский участок расположен в Пуровском районе ЯНАО и граничит с Западно-Солпатинским участком группы.
По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные извлекаемые ресурсы участка по категории Д российской классификации составляют 258 млрд кубометров природного газа и 144 млн тонн жидких углеводородов.
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Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ в 2017 году снизилась на 18,6% — до 120,5 млрд рублей «Газпром нефть» ввела в эксплуатацию вторую скважину на месторождении Sarqala в Курдистане Выручка «Яндекс.Такси» увеличилась на 301% до 3,1 млрд рублей в первом квартале 2018 года
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