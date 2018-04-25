«Новатэк» получил лицензию на Центрально-Надояхский участок в ЯНАО

«В апреле 2018 года мы получили право пользования недрами Центрально-Надояхского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов», — отмечает «Новатэк».

Центрально-Надояхский участок расположен в Пуровском районе ЯНАО и граничит с Западно-Солпатинским участком группы.

По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные извлекаемые ресурсы участка по категории Д российской классификации составляют 258 млрд кубометров природного газа и 144 млн тонн жидких углеводородов.