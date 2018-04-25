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Более 37 тонн отходов собрали на акции «Разделяй и используй» в Москве
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Более 37 тонн отходов собрали на акции «Разделяй и используй» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 37 тонн пригодных для переработки отходов собрали в Москве участники акции «Разделяй и используй» в 2018 году, рекордсменами по количеству собранных отходов стали жители Западного округа, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Акция проводится уже несколько лет и в 2018 году прошла с 9 по 22 апреля на территориях 10 округов Москвы. Маркированные мобильные пункты за две недели объехали 50 школ, 10 вузов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки. В рамках акции на переработку можно было сдать бумагу и картон, пластик, металл, стекло, оргтехнику.
«В итоге участники акции «Разделяй и используй» в 2018 году собрали 37,6 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (7,1 тонны), на втором месте СВАО (6,7 тонны), на третьем — ЦАО (6,5 тонн)», — говорится в сообщении.
По видам отходов больше всего было собрано бумаги — 30,9 тонны, стекла — 3,4 тонны, пластика — 2 тонны, оргтехники — 641 килограмм, металла — 566 килограммов. Все собранные отходы будут отправлены на переработку.
Активное участие в акции приняли московские школы. Традиционно среди них прошел конкурс, по итогам которого три школы, собравшие наибольшее количество отходов, получили награды. Первое место заняла школа №37, собравшая 1,7 тонны отходов, второе место — школа №1239 (более 1,4 тонны), третьей стала школа №719 (более 1,2 тонны).
На портале «Активный гражданин» проводилось голосование, участники которого давали оценку акции «Разделяй и используй». Свое мнение выразили более 142 тысяч человек, из них 82,45% поставили акции пять баллов из пяти, таким образом, средняя оценка акции — 4,63 балла.
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