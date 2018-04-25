АТБ приостановил прием вкладов

Азиатско-тихоокеанский банк приостановил прием вкладов

Азиатско-тихоокеанский банк не принимает вклады населения из-за обновления программного обеспечения, когда оно завершится — не сообщается. Снять деньги со счета клиенты АТБ могут, пояснили «Ведомостям» в колл-центре банка.

Длительного обновления может требовать программное обеспечение Core Banking System, предположил источник издания в банковских кругах. Он отметил, что обычно обновление этих программ не отражается на функционировании кредитной организации, хотя теоретически проблемы возможны; но это редкая ситуация, которая не характеризует банк с положительно.