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АТБ приостановил прием вкладов
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Азиатско-тихоокеанский банк приостановил прием вкладов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Азиатско-тихоокеанский банк не принимает вклады населения из-за обновления программного обеспечения, когда оно завершится — не сообщается. Снять деньги со счета клиенты АТБ могут, пояснили «Ведомостям» в колл-центре банка.
Длительного обновления может требовать программное обеспечение Core Banking System, предположил источник издания в банковских кругах. Он отметил, что обычно обновление этих программ не отражается на функционировании кредитной организации, хотя теоретически проблемы возможны; но это редкая ситуация, которая не характеризует банк с положительно.
АТБ по размеру активов занимает 65-е место в рейтинге российских банков. В начале апреля ЦБ РФ вел в нем проверку, на момент составления отчетности банк не получил от регулятора ни акта, ни предписания, сообщал ранее Азиатско-тихоокеанский банк.
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