«Новатэк» и «Газпром нефть» довели доли в «Арктикгазе» до паритетного владения

«Новатэк» и «Газпром нефть» довели доли в совместном предприятии «Арктикгаз» до паритетного владения, говорится в материалах «Новатэка».

«В первом квартале 2018 года группа и «Газпром нефть» провели заключительный этап ранее начатой реструктуризации, направленной на достижение паритетного владения в «Арктикгазе»… Доля владения группы в «Арктикгазе» снизилась с 53,3% до 50%», — отмечает компания.

По состоянию на 31 декабря 2017 года «Новатэк» владел эффективной 53,3%-ной долей участия в «Арктикгазе» через два других своих совместных предприятия — «Северэнергия» и «Ямал развитие». «Северэнергия» принадлежала «Новатэку» (6,7%) и «Ямалу развитие» (93,3%). «Ямал развитие» являлось совместным предприятием «Новатэка» и «Газпром нефти» с 50%-ной долей участия каждого инвестора. «Арктикгаз» являлся 100%-ным дочерним обществом «Северэнергии».

В январе 2018 года «Ямал развитие» и «СеверЭнергия» были присоединены к «Арктикгазу». В результате «Новатэк» и «Газпром нефть» получили прямые доли участия в «Арктикгазе», 53,3% и 46,7% соответственно. Впоследствии, в марте 2018 года, «Газпром нефть» выкупила дополнительную эмиссию акций «Арктикгаза» на общую сумму 32,098 млрд рублей. В результате указанных сделок доля владения «Новатэка» в «Арктикгазе» снизилась до 50%, и компания признала прибыль от выбытия 3,3%-ой доли владения в «Арктикгазе» в размере 1,645 млрд рублей.