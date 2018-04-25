«Газпром» в 2018 году вложит более 200 млн рублей в газификацию Псковской области

ПСКОВ , 25 апреля. / ТАСС /. "Газпром" намерен в 2018 году профинансировать работы по газификации в Псковской области на сумму 211 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и врио губернатора региона Михаила Ведерникова.

"В 2018 году объем финансирования работ по газификации [Псковской] области составит 211 млн рублей. Планируется завершить строительно-монтажные работы по двум газопроводам: к городу Острову и деревням Заньково и Смоленка Островского района, и к деревням Борки, Булынино, Купуй, Полибино, Поречье и поселку Дорожный Великолукского района", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания намерена начать в Псковской области строительство двух газопроводов. Они дадут возможность газифицировать несколько населенных пунктов в Куньинском и Пыталовском районах. Кроме того, «Газпром» ведет проектирование четырех газопроводов в Невельском , Новоржевском, Новосокольническом и Пушкиногорском районах.

Между «Газпромом» и администрацией Псковской области действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В течение 2005 — 2017 годов компания построила в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 км. Суммарный объем инвестиций «Газпрома» в газификацию области составил 3,67 млрд рублей, а ее уровень увеличен с 32,8% до 43,6%.