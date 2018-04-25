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В каталог для госзакупок внесут 28 категорий товаров
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В каталог для госзакупок внесут 28 категорий товаров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минфин планирует внести 28 товарных категорий в каталог для государственных закупок. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров, передаёт ТАСС.
Благодаря каталогу заказчики и поставщики смогут получить представление о характеристиках и цене продукции в одной товарной категории для сравнения. В настоящее время осуществлён ввод в эксплуатацию каталога товаров, работ и услуг для государственных, муниципальных нужд (КТРУ).
Ранее сообщалось, что новые требования для банков, участвующих в системе госзакупок, введут в 2020 году. У банка, который участвует в системе госзакупок, должно быть как минимум 300 миллионов рублей собственных средств и высокий кредитный рейтинг. Под новые требования попадают 130 российских банков.
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