«Газпром» направит на газификацию Карелии в 2018 году 1,45 млрд рублей

«В текущем году компания направляет на газификацию Карелии 1,45 млрд рублей», — отмечает «Газпром».

В 2007-2017 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Карелии 9,6 млрд рублей, было построено 13 газопроводов протяженностью 377,4 км, в том числе три из них — в 2017 году. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составил 6,8%.

Сегежа — Планируется приступить к реализации проектов строительства ряда объектов в Питкярантском районе: газопровода-отвода и газораспределительной станции «Питкяранта», а также трех межпоселковых газопроводов от нее. Кроме того, продолжается проектирование газопровода-отвода « Волхов Костомукша » и межпоселковых газопроводов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах.

Между «Газпромом» и правительством Карелии действует соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года.