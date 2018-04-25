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«Газпром» направит на газификацию Карелии в 2018 году 1,45 млрд рублей
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«Газпром» направит на газификацию Карелии в 2018 году 1,45 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» направит на газификацию Карелии в 2018 году 1,45 млрд рублей, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и главы Карелии Артура Парфенчикова.
«В текущем году компания направляет на газификацию Карелии 1,45 млрд рублей», — отмечает «Газпром».
В 2007-2017 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Карелии 9,6 млрд рублей, было построено 13 газопроводов протяженностью 377,4 км, в том числе три из них — в 2017 году. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составил 6,8%.
Планируется приступить к реализации проектов строительства ряда объектов в Питкярантском районе: газопровода-отвода и газораспределительной станции «Питкяранта», а также трех межпоселковых газопроводов от нее. Кроме того, продолжается проектирование газопровода-отвода «Волхов — Сегежа — Костомукша» и межпоселковых газопроводов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах.
Между «Газпромом» и правительством Карелии действует соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года.
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