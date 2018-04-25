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За чужой счет: «Нафтогаз» догоняет по прибыли «Газпром»
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За чужой счет: «Нафтогаз» догоняет по прибыли «Газпром» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров.
Как отмечается, прибыль «Нафтогаза» по итогам прошлого года года почти сравнялась с прибылью российского «Газпрома». Финансовый результат украинского холдинга подтвержден аудитором Deloitte & Touche, который проверял отчетность «Нафтогаза» как отдельного юрлица.
В 2017 году «Нафтогаз» увеличил чистую прибыль на 48% (+12,8 млрд грн) — до 39,3 млрд грн по сравнению с 2016 годом. По текущему курсу сумма составляет более $1,5 млрд
Прибыль «Газпрома» за прошлый год равна $1,63 млрд
При этом в июне 2017 года «Нафтогаз» объявил о первой прибыли за пять лет. По итогам 2016 года компания получила чистую прибыль 22,53 млрд гривен против 35,06 млрд гривен чистого убытка в 2015 году.
Народный депутат Украины, председатель Исполнительного комитета «Партии развития» Украины Сергей Ларин пояснил, как «Нафтогаз» достиг такого результата.
«Газпром получает прибыль за счет собственной добычи и продажи за границу. А эти — благодаря обнищанию людей и обдиранию бизнеса», — написал он на своей странице в Facebook.
Того же мнения придерживается политолог Алексей Якубин.
«Мы же не экспортируем газ в богатую Европу. Эти деньги вытащены из карманов жителей страны с самыми низкими доходами в Европе», — пишет он.
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