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«Новатэк» увеличил капзатраты в I квартале в 2,8 раза — до 10,7 млрд рублей
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«Новатэк» увеличил капзатраты в I квартале в 2,8 раза — до 10,7 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Новатэк» увеличил капитальные затраты в январе-марте 2018 года в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 10,648 млрд рублей, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В первом квартале 2017 года капитальные затраты компании составляли 3,761 млрд рублей.
«Значительная часть капитальных вложений относилась к развитию наших будущих СПГ-проектов: проекту «Арктик СПГ 2» и проекту по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области. Для этих целей мы продолжили инвестировать в освоение Салмановского (Утреннего) месторождения и разработку проектной документации для строительства нового СПГ-завода», — уточняет «Новатэк».
Кроме того, капитальные вложения относились к продолжающейся разработке нефтяных залежей на Восточно-Таркосалинском и Ярудейском месторождениях, а также продолжающемуся освоению Северо-Русского и Восточно-Тазовского лицензионных участков.
Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщал, что компания [планирует] (https://rns.online/energy/Novatek-planiruet-kapitalnie-zatrati-v-2018-godu-na-urovne-90-mlrd-rublei—2017-12-12/) капитальные затраты в 2018 году на уровне 90 млрд рублей.
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