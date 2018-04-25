«Новатэк» увеличил капзатраты в I квартале в 2,8 раза — до 10,7 млрд рублей

«Новатэк» увеличил капитальные затраты в январе-марте 2018 года в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 10,648 млрд рублей, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В первом квартале 2017 года капитальные затраты компании составляли 3,761 млрд рублей.

«Значительная часть капитальных вложений относилась к развитию наших будущих СПГ-проектов: проекту «Арктик СПГ 2» и проекту по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области . Для этих целей мы продолжили инвестировать в освоение Салмановского (Утреннего) месторождения и разработку проектной документации для строительства нового СПГ-завода», — уточняет «Новатэк».

Кроме того, капитальные вложения относились к продолжающейся разработке нефтяных залежей на Восточно-Таркосалинском и Ярудейском месторождениях, а также продолжающемуся освоению Северо-Русского и Восточно-Тазовского лицензионных участков.