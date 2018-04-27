«Новатэк» может в июне завершить подготовку проектной документации по проекту «Арктик СПГ-2»

«Новатэк» планирует завершить стадию FEED (подготовка проектной документации) по проекту «Арктик СПГ-2» к концу июня 2018 года, говорится материалах компании.

«Процесс FEED осуществляется по графику. Мы ожидаем, что к концу июня он будет во многом завершен», — приводит компания слова финансового директора «Новатэка» Марка Джетвея.

Джетвей добавил, что «Новатэк» планирует оценить стоимость проекта к концу октября текущего года.

Ранее глава компании Леонид Михельсон неоднократно заявлял, что стоимость проекта «Арктик СПГ-2» может быть на 30% ниже, чем стоимость проекта «Ямал СПГ».

«Новатэк» планирует до конца 2018 года завершить стадию FEED (подготовку проектной документации) по проекту «Арктик СПГ — 2». Мощность завода может составить более 19,8 млн тонн в год. Компания оценивала капитальные затраты на проект «Арктик СПГ — 2» в $10 млрд Первая линия проекта может быть запущена в 2022-2023 годах, вторая — в 2024 году, третья — в 2025 году. Согласно данным компании, ресурсная база проекта по категориям С1+С2 составляет 1,582 трлн кубометров газа и 50,5 млн тонн жидких углеводородов.