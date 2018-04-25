Сделка «Газпром энергохолдинга» по обмену активов с властями Петербурга займет 7-8 месяцев 

«Сделка займет не меньше 7-8 месяцев, это оптимистичный вариант», — сказал Федоров.
Речь идет об обмене сетевыми и генерирующими активами, при котором сети останутся за городом, который много лет пытается их консолидировать, а котельные — за ПАО «ТГК-1». «Предложение было примерно такое же с ГУП „ТЭК“, давайте вы определите котельные, которые не нужны вам, не эффективны, а мы вам отдадим тепловые сети, то есть безденежная сделка», — пояснил Федоров.
В настоящее время Петербург владеет 25,1% акций в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оставшиеся 74,9% акций у ПАО «ТГК-1», которое на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), который является дочерней компанией «Газпрома», и на 29,44% финской компании Fortum. Общая протяженность тепловых сетей, работу которых обеспечивает «Теплосеть Санкт-Петербурга», составляет около 2,5 тыс. км. Компания выступает агентом «ТГК-1» по сбыту тепловой энергии и эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в зонах.