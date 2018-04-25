Сделка «Газпром энергохолдинга» по обмену активов с властями Петербурга займет 7-8 месяцев

«Сделка займет не меньше 7-8 месяцев, это оптимистичный вариант», — сказал Федоров.

Речь идет об обмене сетевыми и генерирующими активами, при котором сети останутся за городом, который много лет пытается их консолидировать, а котельные — за ПАО «ТГК-1» . «Предложение было примерно такое же с ГУП „ТЭК“, давайте вы определите котельные, которые не нужны вам, не эффективны, а мы вам отдадим тепловые сети, то есть безденежная сделка», — пояснил Федоров.