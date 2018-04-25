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Расходная часть бюджета Хабаровска выросла более чем на 2 млрд рублей
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Расходная часть бюджета Хабаровска выросла более чем на 2 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Депутаты городской думы Хабаровска внесли изменения в бюджет города, в результате которых расходная часть бюджета выросла на 2,117 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. будут направлены на ремонт дорог, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Также больше 500 млн руб. будет направлено на строительство трех детских садов и на возведение школы в городе. При этом 157 млн руб., запланированные на строительство школы в Волочаевском городке, тратить не будут — работы перенесли на 2020 год.
Дополнительно 23 млн руб. из муниципальной казны выделят на улучшение экологического состояния города: строительство и реконструкцию парков и скверов.
В целом общая сумма планируемых доходов бюджета дальневосточной столицы составит 14,685 млрд руб., расходов — 15,442 млрд руб.
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