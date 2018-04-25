Сельхозпредприятия Псковской области по итогам двух месяцев 2018 года в плюсе на 1,5 млрд рублей 

Сельхозпредприятия Псковской области по итогам январям — февраля получили сальдированную прибыль в размере 1 млрд 530 млн рублей, сообщает Псковстат. Это 80 процентов от общей сальдированной прибыли региональных организаций и предприятий: успешные организации получили прибыль в размере 2 млрд 467 млн рублей, убыточные показали общий минус в размере 560 млн рублей. Сальдированная прибыль всех организаций составила 1 млрд 907 млн рублей. Отметим, самой убиточной отраслью стало производство электрического оборудования: прибыль предприятий этой отрасли составила 117 млн рублей, убыток — 235 млн рублей, сальдированный убыток — 118 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».