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Якубин: «Нафтогаз» прибылен за счет необоснованного повышения тарифов
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Якубин: «Нафтогаз» прибылен за счет необоснованного повышения тарифов 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Я так понимаю, что теперь все шутки о «Газпроме» можно смело превращать в шутки о «Нафтогазе».
Из серии хочу быть кем-то там в «Газпр».. тьфу «Нафтогазе»
За 2017 год чистая прибыль НАК «Нафтогаз України» — 1,5 млрд американских долларов
Чистая прибыль ПАО «Газпром» за 2017 год — 1,63 млрд долларов.
Хотите сказать, тут нет явных коррупционных составляющих? Ведь эти деньги вытащены из наших карманов. За счёт социально необоснованного повышения тарифов в 7-9 раз.
Мы же не экспортируем газ в богатую Европу. Эти деньги вытащены из карманов жителей страны с самыми низкими доходами в Европе.
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