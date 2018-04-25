Якубин: «Нафтогаз» прибылен за счет необоснованного повышения тарифов

Я так понимаю, что теперь все шутки о «Газпроме» можно смело превращать в шутки о «Нафтогазе»

Из серии хочу быть кем-то там в «Газпр».. тьфу «Нафтогазе»

За 2017 год чистая прибыль НАК «Нафтогаз України» — 1,5 млрд американских долларов

Чистая прибыль ПАО «Газпром» за 2017 год — 1,63 млрд долларов.

Хотите сказать, тут нет явных коррупционных составляющих? Ведь эти деньги вытащены из наших карманов. За счёт социально необоснованного повышения тарифов в 7-9 раз.

Мы же не экспортируем газ в богатую Европу. Эти деньги вытащены из карманов жителей страны с самыми низкими доходами в Европе.