Власти Петербурга не получали от ТГК-1 предложение по безденежной сделке по «Теплосети» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга пока не получали от ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») предложение по безденежной сделке по «Теплосети Санкт-Петербурга». Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор города Игорь Албин.
Вопрос передачи компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» (25% принадлежат городу, 75% компании ТГК-1) под полный контроль городу обсуждается на протяжении последних четырех лет. Компания является одной из крупнейших городских ресурсоснабжающих организаций. Стороны рассматривают разные варианты проведения сделки: от покупки акций до безденежного обмена активами. Вариант безденежной сделки, на проведение которой понадобится не менее семи месяцев, в среду озвучил глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.
"Мы пока работает над моделями, пока эти документы нам не поступили. Во-вторых, методика оценки и стоимость основных фондов, которые предлагаются, они разнятся между 6 и 15 млрд [рублей]. Что нам предлагают? Я не знаю, не видел документации", — сказал он.
В случае, если сделка по обмену ресурсами состоится, теплосетевые активы «Теплосети» и второй крупнейшей теплоснабжающей организации города «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП ТЭК, полностью подконтрольна городу) будут объединены в единую подконтрольную городу компанию, а теплогенерирующие мощности станут подконтрольны ТГК-1.
Как пояснил ТАСС гендиректор «ТГК-1» Алексей Барвинок, появление в городе единой теплосетевой компании изменит схему теплоснабжения города, повысит эффективность и качество теплоснабжения, а также улучшит экологическую обстановку. «Будут закрыты отработавшие свой ресурс, неэффективные котельные. Часть котельных, в настоящее время работающих на твердом и жидком топливе, будет переведена на газ, что значительно улучшит экологическую обстановку в городе», — сказал он.