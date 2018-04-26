Власти Петербурга не получали от ТГК-1 предложение по безденежной сделке по «Теплосети»

Вопрос передачи компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» (25% принадлежат городу, 75% компании ТГК-1) под полный контроль городу обсуждается на протяжении последних четырех лет. Компания является одной из крупнейших городских ресурсоснабжающих организаций. Стороны рассматривают разные варианты проведения сделки: от покупки акций до безденежного обмена активами. Вариант безденежной сделки, на проведение которой понадобится не менее семи месяцев, в среду озвучил глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров

"Мы пока работает над моделями, пока эти документы нам не поступили. Во-вторых, методика оценки и стоимость основных фондов, которые предлагаются, они разнятся между 6 и 15 млрд [рублей]. Что нам предлагают? Я не знаю, не видел документации", — сказал он.

В случае, если сделка по обмену ресурсами состоится, теплосетевые активы «Теплосети» и второй крупнейшей теплоснабжающей организации города «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП ТЭК, полностью подконтрольна городу) будут объединены в единую подконтрольную городу компанию, а теплогенерирующие мощности станут подконтрольны ТГК-1.