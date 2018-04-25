Сделка властей Петербурга и ТГК-1 по «Теплосети» займет не менее 7 месяцев 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Сделка обмена тепловыми активами между властями Санкт-Петербурга и компанией ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") может занять не менее 7-8 месяц, при этом энергетическая компания со своей стороны подготовила весь необходимый пакет документов. Об этом сообщил журналистам глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров на полях Российского Международного энергетического форума.
Вопрос передачи компании «Теплосети Санкт-Петербурга» (25% принадлежат городу, 75% компании ТГК-1) под полный контроль городу обсуждается на протяжении последних четырех лет. Компания является одной из крупнейших городских ресурсоснабжающих организаций. Стороны рассматривают разные варианты проведения сделки: от покупки акций до безденежного обмена активами.
"Предлагаем сделать сделку безденежной, надеемся, что в этот раз мы ближе к финишу. Мы только начали диалог, несомненно нужна оценка, мы со своей стороны документацию привели в полный порядок и потратили на это 1,5 года. Вся документация у нас на сегодняшний день есть. Это точно займет не меньше 7-8 месяцев", — сказал он.
Как пояснил Федоров, сделка может пройти как обмен активами между подконтрольной городу второй крупнейшей теплоснабжающей организации «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП ТЭК, полностью подконтрольна городу) и ТГК-1. Таким образом получится, что в городе появится одна сетевая и одна генерирующая компании. «Предложение было примерно такое же с ГУП ТЭК: давайте вы определите котельные, которые не нужны вам, не эффективны, а мы вам отдадим тепловые сети», — пояснил он.