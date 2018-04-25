Сделка властей Петербурга и ТГК-1 по «Теплосети» займет не менее 7 месяцев

Вопрос передачи компании «Теплосети Санкт-Петербурга» (25% принадлежат городу, 75% компании ТГК-1) под полный контроль городу обсуждается на протяжении последних четырех лет. Компания является одной из крупнейших городских ресурсоснабжающих организаций. Стороны рассматривают разные варианты проведения сделки: от покупки акций до безденежного обмена активами.

"Предлагаем сделать сделку безденежной, надеемся, что в этот раз мы ближе к финишу. Мы только начали диалог, несомненно нужна оценка, мы со своей стороны документацию привели в полный порядок и потратили на это 1,5 года. Вся документация у нас на сегодняшний день есть. Это точно займет не меньше 7-8 месяцев", — сказал он.

Как пояснил Федоров, сделка может пройти как обмен активами между подконтрольной городу второй крупнейшей теплоснабжающей организации «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП ТЭК, полностью подконтрольна городу) и ТГК-1. Таким образом получится, что в городе появится одна сетевая и одна генерирующая компании. «Предложение было примерно такое же с ГУП ТЭК: давайте вы определите котельные, которые не нужны вам, не эффективны, а мы вам отдадим тепловые сети», — пояснил он.