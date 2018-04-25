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Кредитный портфель челябинского филиала РСХБ превысил 25 млрд рублей
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Кредитный портфель челябинского филиала РСХБ превысил 25 млрд рублей 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
По состоянию на 25 апреля 2018 года объем кредитного портфеля Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» превысил отметку в 25 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года более чем на 25%.
Основной рост данного показателя обусловлен активным ростом кредитования юридических лиц. По итогам 2017 года филиал предоставил южноуральским предприятиям и бизнесменам порядка 26 млрд рублей заемных средств.
Также Челябинский филиал продолжает планомерно развивать кредитование частных клиентов. На текущую дату розничный кредитный портфель превысил 8 млрд, наибольшую его долю составляют ипотечные и потребительские кредиты.
«Челябинский филиал и далее продолжит активно работать с представителями бизнеса и индивидуальными предпринимателями, совершенствуя продуктовую линейку Банка и качество сервиса. На сегодняшний день представителям бизнеса Банк может предложить кредитные продукты на инвестиционные и оборотные цели, включая овердрафты для текущих и новых клиентов. Россельхозбанк также стал участником госпрограммы по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса совместно с корпорацией МСП. Количество активных клиентов филиала на сегодняшний день превышает 4,4 тысячи юридических лиц. В банке действуют специальные продукты для предпринимателей, включая индивидуальные предложения для участников внешнеэкономической деятельности по конверсионным операциям и сопровождению паспортов сделок», — отметил директор Челябинского филиала банка Константин Болдырев.
АиФ: последние новости
Депутат Заксобрания Челябинской области задекларировал 3,4 млрд рублей РСХБ нарастил объём привлечённых средств на 12,5 млрд рублей С начала 2018 года РСХБ предоставил 53,6 млрд рублей льготных кредитов
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