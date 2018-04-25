Чистая прибыль Nasdaq за I квартал выросла на 5%

Чистая прибыль группы Nasdaq, владеющей фондовой биржей Nasdaq, по итогам первого квартала 2018 года выросла на 5,4% в годовом выражении и составила 177 миллионов долларов, следует из отчетности группы.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,05 доллара против 0,99 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 1,2 доллара за акцию. Выручка группы за вычетом транзакционных издержек составила 666 миллионов долларов, что на 14,6% больше показателя января-марта 2017 года.

"Мы достигли сильных результатов в первом квартале 2018 года за счет сочетания хорошего органического роста выручки, а также максимизации выгоды от более значительного объема сектора с сильным рыночным положением", — приводятся в сообщении слова президента и главы Nasdaq Адены Фридман (Adena Friedman).