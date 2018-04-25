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В работе «Билайна» произошел сбой
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В работе «Билайна» произошел сбой 

Рамблер 30 минут назад
Абоненты мобильного оператора «Билайн» из Москвы жалуются на сбой в его работе, сообщает «360».
По информации канала, сегодня некоторые пользователи SIM-карт «Билайна» столкнулись с «периодическим» исчезновением сети и интернета, а также невозможностью дозвониться по набранному номеру с первого раза.
Также некоторые пользователи соцсетей пишут, что у них уже второй день не работает домашний интернет от «Билайна».
Кроме того, о «технических проблемах», причина которых не называется, сообщает автоответчик call-центра «Билайна».
Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои при помощи «отчетов в Twitter», с техническими проблемами столкнулись не только столичные пользователи услуг «Билайна», но и жители других городов, главным образом Санкт-Петербурга, Брянска, Нижнего Новгорода и Казани.
Сегодня утром Twitter-аккаунт «Билайна» также сообщил о неполадках. Публикация содержала призыв к Роскомнадзору «разблокировать» магазин Android-приложений Google Play, из-за «блокировки» которого сотрудники офисов «Билайна» якобы не могут «настроить абонентам только что купленные смартфоны».
«Сотни тысяч убытков в день!» — жаловались люди, ведущие страницу.
Однако некоторое время спустя другой, официально подтвержденный, аккаунт «Билайна» в Twitter опроверг свою неспособность «настроить смартфоны».
«Это фейковый аккаунт!» — отметили на верифицированной странице, призвав «не поддаваться на провокации».
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