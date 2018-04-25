Twitter вернулась к прибыли

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, получила чистую прибыль по итогам первого квартала 2018 года, рост ее выручки и числа активных пользователей оказался выше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $61 млн, или 8 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $62 млн, или 9 центов на акцию, зафиксированным по итогам аналогичного периода годом ранее.

В то же время скорректированная прибыль в минувшем квартале составила $123 млн, или 16 центов на акцию. Выручка Twitter увеличилась за отчетный период на 21,3% в годовом исчислении до $664,871 млн При этом выручка от рекламы также выросла в годовом выражении по итогам квартала на 21% до $575 млн Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в размере 11 центов на акцию при выручке в $608 млн Среднее количество активных пользователей (активность учетной записи не реже раза в месяц) Twitter на конец марта составляло 336 млн, что на 6 млн выше показателя за предыдущий квартал. Эксперты ожидали прироста числа пользователей на 4 млн человек.

Twitter поясняет, что рост пользователей был сдержан из-за изменений в интеграции приложения в браузере Safari, а также «из-за усилий для улучшения качества информации» в соцсети. При этом аналитики ожидали роста числа пользователей всего на 4 млн Котировки акций Twitter на электронных торгах в среду подскочили на 3,4%. Капитализация компании с начала года выросла на 27%, до $23,5 млрд