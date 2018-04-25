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В Пикалево начнут выращивать томаты
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В Пикалево начнут выращивать томаты 

Ivyborg.ru 40 минут назад
Крупнейшее тепличное хозяйство площадью 60 га начнет строиться в моногороде Пикалево уже в этом году. Реализация проекта ТК «Пикалевский» предусмотрена в 3 очереди по 20 га теплиц каждая.
Компания планирует арендовать земельные участки площадью более 90 га на территории опережающего социально-экономического развития до июня 2018 года, а в октябре — обратиться за поддержкой проекта в Фонд развития моногородов.
Эта информация была озвучена в рамках рабочего совещания с участием представителей правительства Ленинградской области, инвестора и руководства Фонда.
Реализация проекта ТК «Пикалевский» (входит в агропромышленный холдинг «Эко-культура») предусмотрена в 3 очереди по 20 га теплиц каждая. Первую очередь инвестор собирается ввести в эксплуатацию до 2021 года. Объем инвестиций в первую очередь превысит 5,8 млрд рублей. В теплицах будет создано 476 рабочих мест. В год с 20 га будут собирать более 12,6 млн кг томатов.
Фонд развития моногородов также подтвердил намерения рассмотреть заявку о поддержке проекта ТК «Пикалевский».
Соглашение о развитии проекта было подписано на ПМЭФ-2017. Инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд рублей. Часть средств будет заемной. Кредит на развитие производства предоставит агрохолдингу АО «Россельхозбанк». Строительство инженерной инфраструктуры планируется осуществить за счет средств Фонда развития моногородов.
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