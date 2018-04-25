В Пикалево начнут выращивать томаты

Крупнейшее тепличное хозяйство площадью 60 га начнет строиться в моногороде Пикалево уже в этом году. Реализация проекта ТК «Пикалевский» предусмотрена в 3 очереди по 20 га теплиц каждая.

Компания планирует арендовать земельные участки площадью более 90 га на территории опережающего социально-экономического развития до июня 2018 года, а в октябре — обратиться за поддержкой проекта в Фонд развития моногородов.

Эта информация была озвучена в рамках рабочего совещания с участием представителей правительства Ленинградской области , инвестора и руководства Фонда.

Реализация проекта ТК «Пикалевский» (входит в агропромышленный холдинг «Эко-культура») предусмотрена в 3 очереди по 20 га теплиц каждая. Первую очередь инвестор собирается ввести в эксплуатацию до 2021 года. Объем инвестиций в первую очередь превысит 5,8 млрд рублей. В теплицах будет создано 476 рабочих мест. В год с 20 га будут собирать более 12,6 млн кг томатов.

Фонд развития моногородов также подтвердил намерения рассмотреть заявку о поддержке проекта ТК «Пикалевский».